Найдите несколько начальных членов возрастающей последовательности всех натура??ьных чисел, кратких семи. Укажите ее восьмой, десятый, тридцать седьмой , n -й члены.

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Арифметической прогрессией данного условия будут след числа: 7, 14, 21, 28... (т.е. кратные семи) для нахождения 8ого члена этой прогрессии мы умножим первоночальное число на 8 (7*8) и получим 56 10ый член: 7*10=70 31ый: 7*31=217 Ответ: 56, 70, 217.