Верные не верные неравенство
Математика
Верные не верные неравенство
Ответ(ы):
Гость:
Свойства числовых неравенств 1) Если a < b, то при любом c: a + с < b + с. 2) Если a < b и c > 0, то aс < bс. 3) Если a < b и c < 0, то aс > bс. 4) Если a < b, a и b одного знака, то 1/a > 1/b. 5) Если a < b и c < d, то a + с < b + d, a - d < b - c. 6) Если a < b, c < d, a > 0, b > 0, c > 0, d > 0, то ac < bd.вот формула
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