Верные не верные неравенство

Математика
Верные не верные неравенство
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Свойства числовых неравенств       1) Если a < b, то при любом c: a + с < b + с.     2) Если a < b и c > 0, то aс < bс.     3) Если a < b и c < 0, то aс > bс.     4) Если a < b, a и b одного знака, то 1/a > 1/b.     5) Если a < b и c < d, то a + с < b + d, a - d < b - c.     6) Если a < b, c < d, a > 0, b > 0, c > 0, d > 0, то ac < bd.вот формула      

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