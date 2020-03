Верные не верные неравенство

Гость: Гость:

Свойства числовых неравенств 1) Если a < b, то при любом c: a + с < b + с. 2) Если a < b и c > 0, то aс < bс. 3) Если a < b и c < 0, то aс > bс. 4) Если a < b, a и b одного знака, то 1/a > 1/b. 5) Если a < b и c < d, то a + с < b + d, a - d < b - c. 6) Если a < b, c < d, a > 0, b > 0, c > 0, d > 0, то ac < bd.вот формула