мини-сочинение о прилагательных
Русский язык
мини-сочинение о прилагательных
Ответ(ы):
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Прилагательное-это часть речи, которая указывает на признак. Например: красивый. От прилагательного образуется краткое прилагательное, которое также указывает на признак. Например: красив.
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