Выпиши слова в которых произошло чередование согласных звук в корне слова почерк??и буквы чередующихся согласных в корне паук приехал на базар мухам паук привез товар

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Выпиши слова в которых произошло чередование согласных звук в корне слова почерк??и буквы чередующихся согласных в корне паук приехал на базар мухам паук привез товар
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тут чередуются: п х, их и подчеркнуть надо.
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