Найдите сумму всех трёхзначных чисел, которые можно составить из цифр 2 , 3 и 7 , если цифры в записи числа не повторяются?
Математика
Найдите сумму всех трёхзначных чисел, которые можно составить из цифр 2 , 3 и 7 , если цифры в записи числа не повторяются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
237, 273, 327, 372, 723, 732 237+273+327+372+723+732 = 2664
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