Найдите сумму всех трёхзначных чисел, которые можно составить из цифр 2 , 3 и 7 , если цифры в записи числа не повторяются?

Математика

Найдите сумму всех трёхзначных чисел, которые можно составить из цифр 2 , 3 и 7 , если цифры в записи числа не повторяются?

Автор: Гость