Найдите сумму всех трехзначных чисел от 100 до 500,которые при делении на 7 дают в ост??тке 5.

Алгебра
Найдите сумму всех трехзначных чисел от 100 до 500,которые при делении на 7 дают в ост??тке 5.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти числа являются членами арифметической прогрессии первый член 103 ... последний 495 сумма равна произведению полусуммы первого и последнего члена и количству членов найдем кол-во членов 500-100=400 400/7 = 57 сумма=(103+495)/2   * 57 = 17043
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