Найдите такое предложение,которое связано с предыдущим с помощью союза и личных местоимений. (1)В жаркий июльский полдень,ровно через год после того как отец ушел на фронт,почтальонша вручила маме необычное с виду письмо.(40)В...

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Найдите такое предложение,которое связано с предыдущим с помощью союза и личных местоимений. (1)В жаркий июльский полдень,ровно через год после того как отец ушел на фронт,почтальонша вручила маме необычное с виду письмо.(40)В конверте!(41)Мама насторожилась ,в глазах её заблестели слезы.(42)Я был слишком мал ,чтобы понять,что в конверте находилось похоронное извещение ,то попросту "похоронка",и стал просить маму,чтобы она поскорее прочитала отцово письмо.(43)Но когда она,пробежав его глазами,заголосила и хлестнулась на землю,а зареванные бабы,подруги матери,велели мне сбегать в поле за дедушкой и бабушкой,родителями отца,до меня дошло ,что папу я уже никогда не увижу и не услышу его голоса.(44)И вот тогда на меня накатила такая безысходная тоска,что я всю дорогу бежал и рыдал...

Автор: Гость