Две тракторные бригады вспахали вместе 762 га поля .первая бригада работала 8дней и вспахивала за день48 га.сколько гектаров поля вспахивала за день вторая бригада , , если ана работала 9 дней? какая бригада вспахивала больше и...
Математика
Две тракторные бригады вспахали вместе 762 га поля .первая бригада работала 8дней и вспахивала за день48 га.сколько гектаров поля вспахивала за день вторая бригада , , если ана работала 9 дней? какая бригада вспахивала больше и на сколько ?
Ответ(ы):
Гость:
8*48=384 - 1 БРИГАДА 762-384=378-2 БРИГАДА 378:9=42-2БРИГАДА ЗА 1 ДЕНЬ 48-42=6 ГА БОЛЬШЕ 2 БРИГАДА
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