Две тракторные бригады вспахали вместе 762 га поля .первая бригада работала 8дней и вспахивала за день48 га.сколько гектаров поля вспахивала за день вторая бригада , , если ана работала 9 дней? какая бригада вспахивала больше и...

Математика

Две тракторные бригады вспахали вместе 762 га поля .первая бригада работала 8дней и вспахивала за день48 га.сколько гектаров поля вспахивала за день вторая бригада , , если ана работала 9 дней? какая бригада вспахивала больше и на сколько ?

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