Напишите пожалуйста вывод по этой задаче дам 20 баллов На швейной фабрике работает 31 швея. Производительность каждой составляет 2 платья в день. После введения сдельно-премиальной оплаты труда производительность выросла на 5...

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Получается, что в день 31 швея производили 62 платья. С новой оплаты труда производительность выросла на 50%, значит в день 31 швея стала производить 93 платья. Узнаем сколько получала денег фабрика за 1 день производства платьев до новой оплаты труда. Для этого 62 платья умножим на их стоимость, то есть на 200 рублей, получается 12400 рублей. Но так как в месяце 20 рабочих дней, узнаем сколько получала фабрика за месяц работы. Умножаем 12400 на 20 получаем 248 000 рублей. Это до новой оплаты труда. Узнаем сколько % прибыли отходил за налог. Делим 248 000 на 100% и умножаем на 35 %, получается 86 800 рублей платили за налог до новой оплаты труда. Теперь узнаем, сколько составляет прибыль в данный момент. Кол-во платьев у нас 93 умножаем на 200 и проделываем туже самую работу. Получается, что фабрика за месяц получает 372 000 рублей. Налог составляет 130 200 рублей. Вывод: как вы у же поняли, если увеличивается кол-во прибыли. то стоимость налога тоже увеличивается. Ведь налог напрямую зависит от прибыли, так что, если прибыль будет расти, то и налог тоже.