СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! как разделить между 6 мальчиками 5 яблок так , чтобы ни одно яблоко не разрезать больше чем на 3 равные части .можно ли использовать найденное решение,чтоб разделить 11 яблок между двенадцатью детьми ?а 10 я...
Математика
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! как разделить между 6 мальчиками 5 яблок так , чтобы ни одно яблоко не разрезать больше чем на 3 равные части .можно ли использовать найденное решение,чтоб разделить 11 яблок между двенадцатью детьми ?а 10 яблок? если тебе удалось , опиши найденный способ.
Ответ(ы):
Гость:
ЧТОБЫ разделить 5 яблок между 5 детьми.нужно 3 яблока разделить на две части(то есть пополам) а два яблока разделить на три части. каждый ребёнок получит по одной половине и мпленькой третьей части. нарисуй рисунок раздели чертой и увидишь сам
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