СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! как разделить между 6 мальчиками 5 яблок так , чтобы ни одно яблоко не разрезать больше чем на 3 равные части .можно ли использовать найденное решение,чтоб разделить 11 яблок между двенадцатью детьми ?а 10 я...

Математика

СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! как разделить между 6 мальчиками 5 яблок так , чтобы ни одно яблоко не разрезать больше чем на 3 равные части .можно ли использовать найденное решение,чтоб разделить 11 яблок между двенадцатью детьми ?а 10 яблок? если тебе удалось , опиши найденный способ.

Автор: Гость