Сколько граммов в 1/ 4 кг
Математика
Сколько граммов в 1/ 4 кг
Ответ(ы):
Гость:
1кг-1000г=>1000*1/4=250г
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