Периметр треугольника 27 см.Чему равна длина сторон треугольника, если вторая его ??торона на 2 см длиннее первой, а третья сторона на 4 см короче второй

Математика

Периметр треугольника 27 см.Чему равна длина сторон треугольника, если вторая его ??торона на 2 см длиннее первой, а третья сторона на 4 см короче второй

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