Периметр треугольника 27 см.Чему равна длина сторон треугольника, если вторая его ??торона на 2 см длиннее первой, а третья сторона на 4 см короче второй
Математика
Периметр треугольника 27 см.Чему равна длина сторон треугольника, если вторая его ??торона на 2 см длиннее первой, а третья сторона на 4 см короче второй
Ответ(ы):
Гость:
27-(4+2)=21 уравнивание 21:3=7 первая сторона 7+2=9 вторая сторона 9-4=5 третья сторона
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