Из чисел 403, 738, 2232 выберите числа, делящиеся на 3.
Математика
Из чисел 403, 738, 2232 выберите числа, делящиеся на 3.
Ответ(ы):
Гость:
738:3=246 2232:3=744 403 не делиться
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