Помогите задачу в одну столовую привезли 4 ящика яблок а в другую-6 таких же ящиков. ВСЕГО привезли 200 кг яблок.СКОЛЬКО кг яблок привезли в каждую столовую.

Математика

Помогите задачу в одну столовую привезли 4 ящика яблок а в другую-6 таких же ящиков. ВСЕГО привезли 200 кг яблок.СКОЛЬКО кг яблок привезли в каждую столовую.

Автор: Гость