Помогите задачу в одну столовую привезли 4 ящика яблок а в другую-6 таких же ящиков. ВСЕГО привезли 200 кг яблок.СКОЛЬКО кг яблок привезли в каждую столовую.
Математика
Помогите задачу в одну столовую привезли 4 ящика яблок а в другую-6 таких же ящиков. ВСЕГО привезли 200 кг яблок.СКОЛЬКО кг яблок привезли в каждую столовую.
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