Срочно надо !!! Решить задачу За 3 дня турист прошел 108 км. За второй день он прошел на 6км больше, чем за первый,а за третий 5/13(дробная черта) расстояния, пройденного за первых два дня. Сколько километров турист прошел ка...

Алгебра

Срочно надо !!! Решить задачу За 3 дня турист прошел 108 км. За второй день он прошел на 6км больше, чем за первый,а за третий 5/13(дробная черта) расстояния, пройденного за первых два дня. Сколько километров турист прошел каждый из этих дней?

Автор: Гость