Срочно надо !!! Решить задачу За 3 дня турист прошел 108 км. За второй день он прошел на 6км больше, чем за первый,а за третий 5/13(дробная черта) расстояния, пройденного за первых два дня. Сколько километров турист прошел ка...
Алгебра
Срочно надо !!! Решить задачу За 3 дня турист прошел 108 км. За второй день он прошел на 6км больше, чем за первый,а за третий 5/13(дробная черта) расстояния, пройденного за первых два дня. Сколько километров турист прошел каждый из этих дней?
Ответ(ы):
Гость:
Хкм-1 день х+6км-2 день 5/13*(2х+6)км-3 день 2х+6+5/13*(2х+6)=108 1 5/13*(2х+6)=108 2х+6=108:18/13=108*13/18 2х+6=78 2х=78-6 2х=72 х=72:2 х=36км -1 день 36+6=42км-2 день 5/13*(36+42)=5/13*78=30км-3 день
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