Напишите воинские звания в порядке возрастания

Обществознание
Напишите воинские звания в порядке возрастания
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Автор: Гость
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Гость:
Рядовой ефрейтор младший сержант сержант старший сержант старшина прапорщик старший прапорщий лейтенант старший лейтенант капитан майор подполковник полковник генерал - майор генерал - лейтенант генерал - полковник
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