Придумать 10 любых словосочетанй со словом "Раскинуть" ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!
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Придумать 10 любых словосочетанй со словом "Раскинуть" ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Раскинуть руки,ноги,перья,вещи,коробки,ветви,метки,карандаши ,ручки,лепестки а так все вроде этого
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