На какой глубине в воде давление равно 50кпа? принять g=10H/кг

Физика
На какой глубине в воде давление равно 50кпа? принять g=10H/кг
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