На какой глубине в воде давление равно 50кпа? принять g=10H/кг
Физика
На какой глубине в воде давление равно 50кпа? принять g=10H/кг
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
"В лесной школе появился новый ученик - гномик Тайни, П осмотри на рисунок, Что ты м??жешь сказать о нём? Начни со слов: I think he is...... исполь...
Другие предметы
Математика
Геометрия
В прямоугольном треугольнике точка касания вписанной окружности делит гипотенузу на отрезки 5см и 12см. найти площадь треугольника