2-(1-5)=6 Почему? Помогите понять)
Математика
2-(1-5)=6 Почему? Помогите понять)
Ответ(ы):
Гость:
2-(5-1)=6
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