Спряжение глаголов - шуршат, шепчут, говорят, горят, мелькают и мигают.

Русский язык
Спряжение глаголов - шуршат, шепчут, говорят, горят, мелькают и мигают.
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Гость:
Номера спряжений по очереди слов 2 1 2  2 1 1
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