Спиши ,раскрывая скобки .Проверяй ,предлог это или приставка ,ставя после них подх??дящее по смыслу слово . (На)ступила весна, лёд (на) реке лопнул ,и льдинки (по)плыли вниз .(С)берегов (с)летались (на)льдины серые птички - тр...
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Спиши ,раскрывая скобки .Проверяй ,предлог это или приставка ,ставя после них подх??дящее по смыслу слово . (На)ступила весна, лёд (на) реке лопнул ,и льдинки (по)плыли вниз .(С)берегов (с)летались (на)льдины серые птички - трясогузки .Скоро речка вышла (из)берегов ,и льдины вынесло (в)луга.
Ответ(ы):
Гость:
Наступила - в этом случае приставка. Чтобы это проверить, ставим между на и ступила слово или вопрос. Поставить не получается. Значит на в данном случае приставка. Лёд на реке лопнул - в этом случае "на" - предлог. Поставим вопрос: лёд на (чём?) реке лопнул. Получилось поставить. В данном случае "на" - предлог. И льдинки поплыли вниз - в этом случае по - приставка. Вопрос или же слово поставить нам не удастся. Значит по - приставка. Если схема определения понятно, то дальше я буду только по факту: С (чего?) берегов слетались на (что?) льдины серые птички - трясогузки. Скоро речка вышла из (чего?) берегов и льдины вынесло в (что? куда?) луга.
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