Разберите синтаксический разбор предложения На поляне около лесной опушки росли синие цветы надо написать протое невоскл и т д и подчеркнуть вес члены предложения и написать чем оно выражено
Русский язык
Разберите синтаксический разбор предложения На поляне около лесной опушки росли синие цветы надо написать протое невоскл и т д и подчеркнуть вес члены предложения и написать чем оно выражено
Ответ(ы):
Гость:
На поляне около лесной опушки росли синие цветы (Повестовательное, невосклецательное, простое, двусоставное, распространенное
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