Разберите синтаксический разбор предложения На поляне около лесной опушки росли синие цветы надо написать протое невоскл и т д и подчеркнуть вес члены предложения и написать чем оно выражено

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Разберите синтаксический разбор предложения На поляне около лесной опушки росли синие цветы надо написать протое невоскл и т д и подчеркнуть вес члены предложения и написать чем оно выражено

Автор: Гость