Мастер и его ученик три часа вытачивали детали Мастер всё это время работал с производительностью 40 деталей в час а его ученик за это же время сделал 3- 5 (это дробь) работы выпалненной мастером Сколько всего деталей сделали м...

Математика
Мастер и его ученик три часа вытачивали детали Мастер всё это время работал с производительностью 40 деталей в час а его ученик за это же время сделал 3- 5 (это дробь) работы выпалненной мастером Сколько всего деталей сделали мастер и его ученик за три часа
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