Помагите бою срочьно нужно
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Помагите бою срочьно нужно
Ответ(ы):
Гость:
Сейчас я спою эту песню. сказуемое - спою,простая форма. Сейчас я буду петь эту песню. сказуемое - буду петь, составная форма (сложная)
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