Турист пролетел 3 часа на самолёт ту 154 со скоростью 950 км в час и 2 часа на самолёт а?? 24 со скоростью 650 км в час.Сколько всего км пролетел турист
Математика
Турист пролетел 3 часа на самолёт ту 154 со скоростью 950 км в час и 2 часа на самолёт а?? 24 со скоростью 650 км в час.Сколько всего км пролетел турист
Ответ(ы):
Гость:
1)S=V*t=950*3=2850(км)-S ту 154. 2)650*2=1300(км)-S ан 24. 3)1300+2850=4150(км)-всего Ответ : турист пролетел 4150 км.
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