Турист пролетел 3 часа на самолёт ту 154 со скоростью 950 км в час и 2 часа на самолёт а?? 24 со скоростью 650 км в час.Сколько всего км пролетел турист

Математика

Турист пролетел 3 часа на самолёт ту 154 со скоростью 950 км в час и 2 часа на самолёт а?? 24 со скоростью 650 км в час.Сколько всего км пролетел турист

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