Определите,вершинами какого четырёхугольника являются середины сторон ромба,отличного от квадрата 1)Параллелограмма,отличного от прямоугольника и ромба.2)Прямоугольника,отличного от квадрата.3)Ромба,отличного от квадрата.4)Квад...

Геометрия

Определите,вершинами какого четырёхугольника являются середины сторон ромба,отличного от квадрата 1)Параллелограмма,отличного от прямоугольника и ромба.2)Прямоугольника,отличного от квадрата.3)Ромба,отличного от квадрата.4)Квадрата.

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