На сколько веков раньше Ниневия погибла чем Троя.
История
На сколько веков раньше Ниневия погибла чем Троя.
Ответ(ы):
Гость:
Троя пала в 1185 г до н. э., Ниневия в 612 г. до н. э. Поэтому раньше погибла Троя на (1185-612)=573 года или, на 5 веков раньше
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