На сколько веков раньше Ниневия погибла чем Троя.

История
На сколько веков раньше Ниневия погибла чем Троя.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Троя пала в 1185 г до н. э., Ниневия в 612 г. до н. э. Поэтому раньше погибла Троя на (1185-612)=573 года или, на 5 веков раньше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Определите,вершинами какого четырёхугольника являются середины сторон ромба,отличного от квадрата 1)Параллелограмма,отличного от прямоугольника и р...
Ответить
Математика
Периметр треугольника 27 см.Чему равна длина сторон треугольника, если вторая его ??торона на 2 см длиннее первой, а третья сторона на 4 см короче ...
Ответить
Русский язык
Помагите бою срочьно нужно
Ответить
Русский язык
Прочитайте стихотворение. Подумайте, какие слова помогают лучше передать мысль а??тора , его уважение к людям труда. Ветерок спросил, пролетая: ...
Ответить
Математика
Турист пролетел 3 часа на самолёт ту 154 со скоростью 950 км в час и 2 часа на самолёт а?? 24 со скоростью 650 км в час.Сколько всего км пролетел т...
Ответить