Сколько будет 8- 3 целых 19?

Математика
Сколько будет 8- 3 целых 19?
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Ответ(ы):
Гость:
Розвяжи ривняння: 4 целые 1/8-2 целые 7/12x =2 целые 5/6 
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