Разберити пож мы шли на лыжах по твёрдому насту. цыфра 4
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Разберити пож мы шли на лыжах по твёрдому насту. цыфра 4
Ответ(ы):
Гость:
(прост.,повеств., невоскл.,двусост,распр,не ослож..) Мы шли - главные члены. На лыжах- дополнение. Твердому - определение. Насту - дополнение.
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