Решите задачу и плюс условия к ней срочно!!!! Теплоход за два дня был в пути 12 часов . В первый день он прошёл 100 км пути ,во второй - 140 км пути . Сколько часов теплоход был в пути каждый день , если он шёл с одинаковой ско...

Математика

Решите задачу и плюс условия к ней срочно!!!! Теплоход за два дня был в пути 12 часов . В первый день он прошёл 100 км пути ,во второй - 140 км пути . Сколько часов теплоход был в пути каждый день , если он шёл с одинаковой скоростью ?

Автор: Гость