Задача 1 как разделить между шестью мальчиками 5 яблок так,чтобы ни одно яблоко не разрезать больше чем на 3 равные части 2 сделай рисунок,соответствующий решению 3 можно ли использовать найденное решение,чтобы разделить 11 ...

Математика

Задача 1 как разделить между шестью мальчиками 5 яблок так,чтобы ни одно яблоко не разрезать больше чем на 3 равные части 2 сделай рисунок,соответствующий решению 3 можно ли использовать найденное решение,чтобы разделить 11 яблок между двенадцатью детьми?а 10 яблок ? если тебе это удалось,опиши найденный способ.

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