Задача 1 как разделить между шестью мальчиками 5 яблок так,чтобы ни одно яблоко не разрезать больше чем на 3 равные части 2 сделай рисунок,соответствующий решению 3 можно ли использовать найденное решение,чтобы разделить 11 ...
Математика
Задача 1 как разделить между шестью мальчиками 5 яблок так,чтобы ни одно яблоко не разрезать больше чем на 3 равные части 2 сделай рисунок,соответствующий решению 3 можно ли использовать найденное решение,чтобы разделить 11 яблок между двенадцатью детьми?а 10 яблок ? если тебе это удалось,опиши найденный способ.
Ответ(ы):
Гость:
1) 3 яблока разрезать пополам и отдать мальчикам,остальные 2 разрезать на 3 части каждое отдать мальчикам(каждому по одной части) 2)это сам(а) 3) 11 яблок разделить нельзя 10 яблок:6 яблок пополам раздаем по половинке мальчикам,оставшиеся 4 яблока делим на 3 части а также раздаем мальчикам.В итоге получается у каждого мальчика по 34 части яблока
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