Найдите градусную меру каждого из углов образовавшихся при пересечении прямых третьей прямой если:а) сумма двух соответственных углов равны 270 градусов:б) один из внутренних одностороних углов равна на 15 градусов больше друго...

Геометрия

Найдите градусную меру каждого из углов образовавшихся при пересечении прямых третьей прямой если:а) сумма двух соответственных углов равны 270 градусов:б) один из внутренних одностороних углов равна на 15 градусов больше другого;в) сумма внутренних накрест лежащих углов равна 250градусов

Автор: Гость