Найдите градусную меру каждого из углов образовавшихся при пересечении прямых третьей прямой если:а) сумма двух соответственных углов равны 270 градусов:б) один из внутренних одностороних углов равна на 15 градусов больше друго...
Геометрия
Найдите градусную меру каждого из углов образовавшихся при пересечении прямых третьей прямой если:а) сумма двух соответственных углов равны 270 градусов:б) один из внутренних одностороних углов равна на 15 градусов больше другого;в) сумма внутренних накрест лежащих углов равна 250градусов
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