Помогите объяснить запятую Было время , когда писали птичьими перьями.
Русский язык
Помогите объяснить запятую Было время , когда писали птичьими перьями.
Ответ(ы):
Гость:
Сложное предложение. 1 основа- время было. 2 основа -писали,без подлежащего.
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