Найдите углы равнобедренного треугольника если один из его углов равен:1)40°2)60°3)100??
Геометрия
Найдите углы равнобедренного треугольника если один из его углов равен:1)40°2)60°3)100??
Ответ(ы):
Гость:
А) два варианта если 40 при основании то второй тоже 40 третий =180-(40+40)=100. если нет-то 40 и (180-40)/2=70 и 70 б)60 то и первый и второй и третий равны (треугольник равносторонний) (180-60)/2=60 в)(180-100)/2=40 два угла по 40 один по сто
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