Русский предлог к всегда сочетается с существительными в дательном падеже.Какой ??з следующих предлогов:за,на,с может сочетаться с тремя падежами?
Русский язык
Русский предлог к всегда сочетается с существительными в дательном падеже.Какой ??з следующих предлогов:за,на,с может сочетаться с тремя падежами?
Ответ(ы):
Гость:
С тремя падежами могут сочетаться предлоги С и По
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Русский предлог к всегда сочетается с существительными в дательном падеже.Какой ??з следующих предлогов:за,на,с может сочетаться с тремя падежами?
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