Немецкий язык помогите!!! расставить в правильном порядке
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Немецкий язык помогите!!! расставить в правильном порядке
Ответ(ы):
Гость:
A, c, g, e, b, d, h, f - в таком порядке должны быть предложения
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