Вспомните какие отношения выражают предлоги в речи. Допишите словосочетания. Ст??ит на ...;построить в ...; положить в ...; дом с ...; жить в ...; скучать по ...; отказаться от...; уехать за ...; учиться в ...; идти по ...;

Русский язык

Вспомните какие отношения выражают предлоги в речи. Допишите словосочетания. Ст??ит на ...;построить в ...; положить в ...; дом с ...; жить в ...; скучать по ...; отказаться от...; уехать за ...; учиться в ...; идти по ...;

Автор: Гость