Вспомните какие отношения выражают предлоги в речи. Допишите словосочетания. Ст??ит на ...;построить в ...; положить в ...; дом с ...; жить в ...; скучать по ...; отказаться от...; уехать за ...; учиться в ...; идти по ...;
Русский язык
Вспомните какие отношения выражают предлоги в речи. Допишите словосочетания. Ст??ит на ...;построить в ...; положить в ...; дом с ...; жить в ...; скучать по ...; отказаться от...; уехать за ...; учиться в ...; идти по ...;
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