Сочинение на тему "проблема подростка в семье"

Гость: Гость:

Юноши и девушки, так или иначе, сталкиваются с одинаковыми проблемами: взаимоотношения с родителями, сверстниками, учителями, одиночество, первая любовь, выбор профессии. Для всей семьи трудное время отрочество (13-15 лет) и юность (до 18 лет) . Грани этих периодов размыты, условны, поэтому ребят этого возраста называют то юношами, то подростками. Некоторые уже достигли половой зрелости, другие находятся в середине процесса созревания. Сказывается закон неравномерности индивидуального развития. Так же неравномерно происходит и умственное, социальное, нравственное развитие. Не совпадают эти развития в различных жизненных сферах. Ребенок может быть вполне взрослым физически, но умственно и социально оставаться подростком. Основная проблема, возникающая у подростков, это проблема взаимоотношений с родителями. В юношеском возрасте ребенок избавляется от детской зависимости и переходит к отношениям, которые основаны на взаимном доверии, уважении и относительном, но неуклонно растущем равенстве. В большинстве семей процесс проходит болезненно и воспринимается как вызывающее поведение. Подростковый возраст время проверки всех членов семьи на социальную, личностную и семейную зрелость. Оно протекает с кризисами и конфликтами. В этот период все скрытые противоречия выходят наружу. Так начинается отделение подростка от родителей, противостояние им. Ребенок может стать грубым, резким, критиковать родителей и других взрослых. В глазах подростка мать и отец остаются источником эмоционального тепла, без которого он чувствует себя беспокойно. Остаются они и властью, распоряжающейся наказаниями и поощрениями, и примером для подражания, воплощающим в себе лучшие человеческие качества, и старшим другом, которому можно доверить все. Но со временем эти функции меняются местами. В связи с этим даже в благополучных семьях возникает определенная сложность общения с детьми старшего школьного возраста. Не всегда родители различают, что нужно запрещать, а что следует разрешать. Все это может создать весьма непростую ситуацию.