Два поезда вышли с вокзала одновременно в противоположных направлениях.Первый шел со скоростью 175 км/час, а второй со скоростью 125 км/час.На каком расстоянии друг от друга они оказались через 6 часов?
Математика
Два поезда вышли с вокзала одновременно в противоположных направлениях.Первый шел со скоростью 175 км/час, а второй со скоростью 125 км/час.На каком расстоянии друг от друга они оказались через 6 часов?
Ответ(ы):
Гость:
175*6=1050 км пройдет за 6 часов 1 поезд 125*6=750 км пройдет за 6 часов 2 поезд 1050+750=1800 км расстояния будет между поездами через 6 часов
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