Два поезда вышли с вокзала одновременно в противоположных направлениях.Первый шел со скоростью 175 км/час, а второй со скоростью 125 км/час.На каком расстоянии друг от друга они оказались через 6 часов?

Математика

Два поезда вышли с вокзала одновременно в противоположных направлениях.Первый шел со скоростью 175 км/час, а второй со скоростью 125 км/час.На каком расстоянии друг от друга они оказались через 6 часов?

Автор: Гость