Что сказачного в повести А.Грина "Алые паруса"? Дайте ответ, пожалуйста, баллов мн??го
Литература
Что сказачного в повести А.Грина "Алые паруса"? Дайте ответ, пожалуйста, баллов мн??го
Ответ(ы):
Гость:
Ассоль в лесу встречает старика по имени Эгль, который рассказывает ей, что когда она станет взрослой, к ней приплывёт принц на корабле с алыми парусами. Ассоль поверила старику и стала ждать принца... - это реальность. Принц всё-таки приплыл - это сказка. и конец тоже сказочный
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