Что сказачного в повести А.Грина "Алые паруса"? Дайте ответ, пожалуйста, баллов мн??го

Гость: Гость:

Ассоль в лесу встречает старика по имени Эгль, который рассказывает ей, что когда она станет взрослой, к ней приплывёт принц на корабле с алыми парусами. Ассоль поверила старику и стала ждать принца... - это реальность. Принц всё-таки приплыл - это сказка. и конец тоже сказочный