Дикая утка от южного моря до северного летит 7 дней. Дикий гусь от северного моря д?? южного моря летит 9 дней.Через сколько дней они встретятся, если вылетят одновременно

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Древняя китайская задача.... Пусть расстояние будет равно 630 км тогда 630:7=90 км пролетит утка за день 630:9= 70 км пролетит гусь за день 90+70= 160 км пролетают гусь и утка за 1 день 630:160= 3, 94 дня встретятся гусь и утка