А) 3,6 и -3,7 б) -8,3 и -8,03 в) -4/5 и 5/6 СРАВНИТЕ пожааааалуйстааааа!!!!Заранее спасибо!!!! Напишите все целые значения y, если 2lt;(y)lt;7 это модуль( )
Математика
А) 3,6 и -3,7 б) -8,3 и -8,03 в) -4/5 и 5/6 СРАВНИТЕ пожааааалуйстааааа!!!!Заранее спасибо!!!! Напишите все целые значения y, если 2lt;(y)lt;7 это модуль( )
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