Помогите пожалуйста задание 3 Даю 23 бала :)
Русский язык
Помогите пожалуйста задание 3 Даю 23 бала :)
Ответ(ы):
Гость:
Слово-животный антоним-растительный синоним-звериный курск-курчанки китай-китаянки бразилия-бразильянки
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