Зачем нужна класификация растений?
Биология
Зачем нужна класификация растений?
Ответ(ы):
Гость:
Прежде всего эта наука приводит в порядок (В СИСТЕМУ) огромное многообразие и разнообразие открытых учёными видов растений. Классификация (систематика)- отображает эволюции. Её данные используют для доказательства эволюции. Схема эволюций систематических групп растений показывает их общих предков, родство между ними и постепенное расхождение видов.
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