Встретившись, всадники обменялись привезенными мешками. Масса одного мешка в три раза меньше массы другого, а масса двух мешков вместе равна 16 кг. Чему равна масса каждого из мешков?
Математика
Встретившись, всадники обменялись привезенными мешками. Масса одного мешка в три раза меньше массы другого, а масса двух мешков вместе равна 16 кг. Чему равна масса каждого из мешков?
Ответ(ы):
Гость:
Предположим, что масса первого мешка х кг, тогда масса второго мешка 3хкг, также из условия задачи известно, что масса двух мешков равна 16 кг согласно этим данным составим и решим уравнение: х+3х=16 4х=16 х=16:4 х=4 (кг) - масса I мешка. 3x=3·4=12 (кг) - масса II мешка. Ответ: 4 кг масса первого мешка; 12 кг масса второго мешка. Проверка: 4+12=16 (кг) - общая масса
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