Встретившись, всадники обменялись привезенными мешками. Масса одного мешка в три раза меньше массы другого, а масса двух мешков вместе равна 16 кг. Чему равна масса каждого из мешков?

Математика

Встретившись, всадники обменялись привезенными мешками. Масса одного мешка в три раза меньше массы другого, а масса двух мешков вместе равна 16 кг. Чему равна масса каждого из мешков?

Автор: Гость