Дикая утка от южного моря до северного моря летит 7 дней.Дикий гусь от северного моря до южного моря летит 9 дней.Через сколько дней они встретятся если вылетят одновременно?
Математика
Дикая утка от южного моря до северного моря летит 7 дней.Дикий гусь от северного моря до южного моря летит 9 дней.Через сколько дней они встретятся если вылетят одновременно?
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