Дикая утка от южного моря до северного моря летит 7 дней.Дикий гусь от северного моря до южного моря летит 9 дней.Через сколько дней они встретятся если вылетят одновременно?

Математика

Дикая утка от южного моря до северного моря летит 7 дней.Дикий гусь от северного моря до южного моря летит 9 дней.Через сколько дней они встретятся если вылетят одновременно?

Автор: Гость