Вычеслите. А) 342 кг * 20 - 2 т : 50 + 1 458 кг
Математика
Вычеслите. А) 342 кг * 20 - 2 т : 50 + 1 458 кг
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