Постройте перпендикуляр

Геометрия
Постройте перпендикуляр
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начертить прямую линию. Установить ножку циркуля на прямой. Любым радиусом начертить дугу. Начертить еще одну дугу так, чтобы они имели точки пересечения. Точки пересечения дуг соединить отрезком. Он и будет являться перпендикуляром к прямой.
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