Постройте перпендикуляр

Гость: Гость:

Начертить прямую линию. Установить ножку циркуля на прямой. Любым радиусом начертить дугу. Начертить еще одну дугу так, чтобы они имели точки пересечения. Точки пересечения дуг соединить отрезком. Он и будет являться перпендикуляром к прямой.