Из двух посёлков, расстояние между которыми 150 км , одновременно выехал навстречу ??руг другу мотосани и оленья упряжка . Скорость мотосеней 36 км\ч , а упряжка 15км\ч . На каком расстоянии друг от друга будут они через 2 ч ?
Математика
Из двух посёлков, расстояние между которыми 150 км , одновременно выехал навстречу ??руг другу мотосани и оленья упряжка . Скорость мотосеней 36 км\ч , а упряжка 15км\ч . На каком расстоянии друг от друга будут они через 2 ч ?
Ответ(ы):
Гость:
36*2=72км мотосаней 15*2=30км упряжка 72-30=42км расстояние между ними
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