Из двух посёлков, расстояние между которыми 150 км , одновременно выехал навстречу ??руг другу мотосани и оленья упряжка . Скорость мотосеней 36 км\ч , а упряжка 15км\ч . На каком расстоянии друг от друга будут они через 2 ч ?

Математика

Из двух посёлков, расстояние между которыми 150 км , одновременно выехал навстречу ??руг другу мотосани и оленья упряжка . Скорость мотосеней 36 км\ч , а упряжка 15км\ч . На каком расстоянии друг от друга будут они через 2 ч ?

Автор: Гость