Что такое черствость?

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Что такое черствость?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чёрствый хлеб?...это потеря влаги) Чёрствый человек-это безразличие, холодное отношение к окружающим, бесчувственный, бездушный.
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